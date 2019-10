FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.10.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.10.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XMDU XFRA IE00BD6GC517 X(IE)-MORN.US QUA.DIV.1D

XESQ XFRA IE00BYTRMY76 X(IE)-EU.GOV.BD QW. 1D

XMGD XFRA IE00BYQLL121 X(IE)-MORNING.GL Q.DIV.1D

472 XFRA ES0105066007 CELLNEX TELECOM SA EO-,25