Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - - Zwei neue Forschungsprototypen für ihre Green Fibre Bottle werden vorgestellt - erstmals mit Bierinhalt



- Weitere führende Unternehmen engagieren sich nun für die Papierflaschentechnologie



Weltgipfel der C40-Bürgermeister Die Carlsberg Gruppe hat heute ihren Weg zur Entwicklung der weltweit ersten "Papier"-Bierflasche aus nachhaltig gewonnenen Holzfasern aktualisiert, die zu 100 % biobasiert und vollständig recycelbar ist.



Carlsberg hat zwei neue Forschungsprototypen seiner Green Fibre Bottle vorgestellt, die die ersten "Papierflaschen" mit Bierinhalt sind. Carlsberg kündigte außerdem an, dass sich weitere führende globale Unternehmen angeschlossen haben, die ebenfalls eine Vision zur Entwicklung nachhaltiger Verpackungen durch die Weiterentwicklung der Papierflaschentechnologie vertreten.



Mit diesen Entwicklungen setzt Carlsberg seinen Weg der nachhaltigen Verpackungsinnovation fort, der ein wichtiger Bestandteils seines Nachhaltigkeitsprogramms "Together Towards ZERO" ist. Dieses Programm beinhaltet außerdem die Verpflichtung zur NULL CO2-Emissionen in ihren Brauereien und eine 30-prozentigen Reduzierung ihres gesamten CO2-Fußabdrucks bis 2030.



Zwei neue Prototypen



Die beiden neuen Forschungsprototypen bestehen aus nachhaltig gewonnener Holzfaser, sind vollständig recycelbar und verfügen über eine innere Barriere, damit die Flaschen Bier enthalten können. Ein Prototyp verwendet eine dünne recycelte PET-Polymerfolienbarriere und der andere eine 100 % biobasierte PEF-Polymerfolienbarriere. Diese Prototypen werden verwendet, um die Barrieretechnologie zu testen, da Carlsberg eine Lösung sucht, um sein oberstes Ziel einer 100 % biobasierten Flasche ohne Polymere zu erreichen.



Myriam Shingleton, Vice President Group Development bei der Carlsberg Group: "Wir setzen weiterhin Innovationen in allen unseren Verpackungsformaten um und freuen uns über die Fortschritte, die wir bisher bei der Green Fibre Bottle erzielt haben. Obwohl wir unser Ziel noch nicht ganz erreicht haben, sind die beiden Prototypen ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung unseres wichtigsten Vorsatzes, diesen Durchbruch auf den Markt zu bringen. Innovation braucht Zeit und wir werden weiterhin mit führenden Experten zusammenarbeiten, um die verbleibenden technischen Herausforderungen zu meistern, genau wie bei unserem kunststoffreduzierenden Snap Pack."



Neue Partner an Bord



Carlsberg startete das Projekt zur Entwicklung einer Flasche aus nachhaltig gewonnenen Holzfasern, der "Green Fibre Bottle", im Jahr 2015 zusammen mit den Innovationsexperten ecoXpac, dem Verpackungsunternehmen BillerudKorsnäs und Postdocs der Dänischen Technischen Universität, unterstützt vom Innovation Fund Denmark. Aus dieser Zusammenarbeit entstand Paboco, die Paper Bottle Company - ein Joint Venture zwischen BillerudKorsnäs und dem Flaschenherstellerspezialisten Alpla.



Außer Carlsberg sind nun auch The Coca-Cola Company, The Absolut Company und L'Oréal Mitglieder einer Community für Papierflaschen, die heute von Paboco ins Leben gerufen wurde. Die Community vereint weltweit führende Unternehmen und Experten mit der Vision, nachhaltige Verpackungen zu entwickeln, hochwertige Produkte anzubieten und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren.



Myriam Shingleton fuhr fort: "Wir arbeiten seit dem Jahr 2015 mit unseren Partnern an der Green Fibre Bottle. Dies zeigt, dass diese Art von Innovation in Zusammenarbeit erreicht werden kann. Wir freuen uns, dass sich uns nun weitere gleichgesinnte Unternehmen als Teil der Papierflaschen-Community von Paboco angeschlossen haben. Partnerschaften wie diese, die durch den Wunsch nach nachhaltigen Innovationen verbunden sind, sind der beste Weg, um einen echten Wandel herbeizuführen."



"Wir werden von unserem ständigen Streben nach Besserem angetrieben, um nachhaltigere Verpackungslösungen zu schaffen, die den Menschen helfen, ein nachhaltigeres Leben zu führen. Manchmal bedeutet das, dass man die Vorgehensweise völlig überdenken, die Grenzen bestehender Technologien verschieben und technische Herausforderungen überwinden muss, wenn sie sich zeigen."



Gittan Schiöld, Interim-CEO von Paboco: "Es dreht sich alles um das Team! Wir arbeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammen, teilen die Risiken und sind uns einig in unserer Vision, dass die Papierflasche Realität sein und diese Branche für immer verändern wird."



Ein ständiges Streben nach Besserem



Der Fokus von Carlsberg auf nachhaltige Verpackungsinnovationen ist nicht neu. Im Jahr 2018 brachte die dänische Brauerei eine Reihe von Verpackungsinnovationen auf den Markt, darunter eine recycelte Schrumpffolie, umweltfreundlichere Etikettenfarben und das innovative "Snap Pack", mit dem die Kunststoffverpackung um seine Sechserpackungen durch eine Lösung ersetzt wird, die stattdessen Dosen miteinander verklebt.



Die Verpackungsverbesserungen von Carlsberg sind Teil des langjährigen Fortschritts bei der Verbesserung und Innovation, einschließlich der Entwicklung wissenschaftlicher Durchbrüche wie Reinhefekulturen und der pH-Skala.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1008519/Carlsberg_GFB_1.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1008520/Carlsberg_GFB_2.jpg



Pressekontakt:



Für weitere Informationen zu diesem Artikel wenden Sie sich bitte an:

carlsberg@smartscommunicate.com



Kathy Maginn und Catherine Agnew: +44-(0)28-9039-5500



Original-Content von: The Carlsberg Group, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136982/4398139