Die E-Mail ist im Job der Klassiker. Aber wie sieht eine überzeugende E-Mail heute aus, wo sich doch die halbe Welt längst über Kurznachrichtendienste austauscht? Färbt das ab? Hier ein paar Tipps.

Unser Kolumnist Marcus Werner ist Fernsehmoderator und Buchautor und arbeitet als Berater für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung.Die Menschheit kommuniziert heute mehr in schriftlicher Form als alle anderen Generationen davor. Dank Handy. Wer hätte das vor 20 Jahren gedacht, als ein Mobiltelefon einfach ein grandioses Telefon mit einem eingebauten Notspeicher für 20 SMS war? Überlegen wir mal: Wie viele WhatsApp-Nachrichten an die Schulfreunde von damals kommen heute auf einen Anruf an sie? Wie viele E-Mails an die Chefin auf ein Gespräch am Telefon? Obwohl ein schneller Video-Anruf oftmals viel persönlicher und effizienter wäre, tippen wir uns einen zurecht. Weil wir schüchtern sind und weil ein Text aufs gelesen werden wartet, bis es dem anderen passt.

Unter allen elektronischen Kommunikationswegen ist die E-Mail der Klassiker. Und ich glaube: Sie hat noch eine große Zukunft vor sich. Denn die E-Mail hat neben einer Menge handfester Nachteile (Spam) viele Vorteile gegenüber den Kurznachrichten-Diensten und den Social-Media-Plattformen. Der größte Pluspunkt: Die E-Mail ist die universelle Anlaufstelle über alle Anbieter hinweg. Eine über Web.de versendete E-Mail kommt auch bei Gmail an. "Ich bin nicht mehr bei Facebook", kann man sagen. "Ich habe keine E-Mail-Adresse", das kann man sich als soziales Wesen nicht erlauben.

Dass Teenager die E-Mail oftmals belächeln und behaupten, die sei von gestern, zeigt nur, dass sie über Chats mit Kumpels und Freundinnen noch nicht hinausgekommen sind. Da werden sie von den Erwachsenen noch viel lernen. Aber auch wir Erwachsenen sollten dazulernen. Denn es haben sich bei der Formulierung neue Gepflogenheiten etabliert. Vor allem dank Messengern wie WhatsApp, aber auch dank gesellschaftlicher Entwicklungen wie zu mehr Gendergerechtigkeit. Wie schreibt man also heute eine gute E-Mail? Hier ein paar Tipps:

Über allem steht bei jeder Art von Kommunikation (sei es im Gespräch oder schriftlich, privat oder geschäftlich, vertraulich oder öffentlich): Wir wollen den Empfänger von unserem Anliegen überzeugen. Sei es, dass man der oder die Beste im Bewerberfeld ist, dass der Knollenblätterpilz giftig ist, dass man den anderen für einen Idioten hält, dass es mal wieder Zeit ist für gemeinsamen Urlaub. Die Frage ist also auch bei der E-Mail: Wie überzeuge ich den Empfänger am besten? Der Wurm braucht nicht dem Angler zu schmecken, er muss dem Fisch schmecken. Wir kennen den Spruch. Aber was schmeckt den Fischen denn in Zeiten, in denen wir ganz anders kommunizieren als noch vor zehn Jahren?

1. Die Anrede: "Sehr geehrter..." oder "Hi..."?Bei WhatsApp beginnen wir heute meist mit Hey! Hi! Moin! Guten Morgen! oder direkt ganz ohne Begrüßung: "Gleich Lust auf Kaffee?" Davon hat sich in E-Mails bislang nicht viel durchgesetzt. Denn Kurznachricht und E-Mail sind wie der Kontrast von nah und fern. Man dringt mit einer Kurznachricht eben sehr weit vor und steht in einer Reihe mit Mama und den Kumpels. Sobald sich die Kommunikation mit einem beruflichen Kontakt auf WhatsApp verlagert hat ("Lassen Sie uns auf WhatsApp schreiben"), hat sich "Sehr geehrter Herr Werner" deshalb sofort erledigt.

Bei der E-Mail als dem Kontakt-Anbahnungs-Mittel ist das anders. Und wir sollten nicht ...

