Köln (ots) - Längere Kochzeit bei "Das perfekte Dinner"! Ab 3.2. schenkt VOX der beliebten Koch-Doku 25% mehr Inhalt und zeigt die verlängerten Folgen immer montags bis freitags von 19 Uhr bis 20:15 Uhr. "Dinner"-Fans, die nach der Sendung die Lust aufs Kochen packt, finden die Rezepte aus den Folgen zukünftig zudem bei Chefkoch.Erste verlängerte Woche führt an den Bodensee (3.2. - 7.2., 19 Uhr)"Dort wo andere Urlaub machen, dürfen wir leben", schwärmt Michelle aus Bodman-Ludwigshafen über die Region rund um den Bodensee, in der für die erste verlängerte "Dinner"-Woche der Kochlöffel geschwungen wird. Der 46-jährige Denny aus Konstanz macht als erster Gastgeber der Woche den Anfang und serviert als Vorspeise Gallionsmelone mit Serranoschinken. Wirklich überzeugen kann er damit allerdings noch nicht: "Die Melone mit Schinken hat geschmeckt wie eine Melone mit Schinken", so das nüchterne Urteil von Kontrahentin Marika."Das perfekte Dinner" will auch Michael aus Meckenbeuren servieren. Die richtige Ausstattung dafür hat er schon: Vom Lavagrill bis zur integrierten Fritteuse und Bierzapfanlage ist alles vorhanden. "Die Küche ist maßangefertigt und es ist wunderschön, darin zu kochen", so der 56-Jährige. Mit seiner Lammkeule aus dem Römertopf mit Roquefort-Kruste an Steinpilz-Tagliatelle und Prinzess-Speckböhnchen trifft er voll und ganz den Geschmack seiner Gäste.Und während es kulinarisch durch die Woche geht, wachsen auch die Teilnehmer untereinander immer weiter zusammen. "Wir sind wirklich eine mega Truppe", urteilt Schiffsführerin Alexandra bereits nach einem Abend. Auch Michael ist von der Runde und vor allem den "lieben Mädchen" angetan. "Ich hatte heute genug Zeit, um mit Marika und den anderen zu turteln - das war wunderschön", fasst er seinen Gastgeberabend zusammen.Nachkochen erwünscht! "Das perfekte Dinner"-Rezepte ab 3.2. auch bei ChefkochZum Start der verlängerten "Das perfekte Dinner"-Folgen können sich Fans der beliebten Koch-Doku auf ein weiteres kulinarisches Highlight freuen: Ab dem 3. Februar finden Hobbyköche die Rezepte der Teilnehmer nicht mehr nur bei VOX.de und kochbar.de, sondern auch auf Europas größter Koch-Plattform Chefkoch zum Nachkochen. Die "Dinner"-Rezepte erscheinen täglich zum Sendungsbeginn unter www.chefkoch.de/perfektesdinner und lassen sich über die intelligente "Chefkoch SmartList" direkt als vorgefertigte Einkaufsliste abrufen. Zum Auftakt der Kooperation von VOX und Chefkoch sind die Rezepte der gesamten "Das perfekte Dinner"-Woche vom Bodensee bereits ab heute exklusiv vorab verfügbar sein.Mit bis zu 22 Mio. Nutzern im Monat ist Chefkoch Europas größte Koch-Plattform und begeistert seit über 20 Jahren mit mehr als 340.000 Rezepten. Bei Chefkoch finden und sammeln ambitionierte Hobbyköche und kochbegeisterte Alltagsköche ihre Lieblingsrezepte - ob auf Chefkoch.de oder in der Chefkoch-App. Und auch beim Einkauf unterstützt Chefkoch seit 2019 mit der SmartList seine Nutzer: Mit nur einem Klick können alle Zutaten direkt aus den Rezepten in die smarte Einkaufsliste übertragen werden.Pressekontakt:Mediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationLukas JahnTelefon: 0221-456 - 74409Fotowünsche:VOX BildredaktionRosa PelzerTelefon: 0221-456 74283Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/4505630