Die Versandapotheke Shop Apotheke Europe hat vorläufige Zahlen zum dritten Quartal gemeldet. Demnach stieg der Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019 um 31 Prozent auf 509 Millionen Euro. Die Markenzusammenführung mit der Europa Apotheek wurde im Berichtszeitraum abgeschlossen, der Blick richtet sich nach vorn.Sowohl die DACH-Region (Wachstum von 26,3 Prozent) als auch das internationale Geschäft (mit einem Plus von 80 Prozent) haben in den ersten neun Monaten stark performt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...