RATIONAL AG: Ausscheiden des CFO Dr. Axel Kaufmann zum 31. Dezember 2019

Pressemitteilung

Ausscheiden des CFO Dr. Axel Kaufmann zum 31. Dezember 2019

Herr Dr. Axel Kaufmann, Vorstandsmitglied für den kaufmännischen Bereich der RATIONAL AG, wird am 31.12.2019 auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand der RATIONAL AG und aus dem Unternehmen ausscheiden, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu stellen. Darauf haben sich der Aufsichtsrat und Herr Dr. Kaufmann heute im besten Einvernehmen verständigt.

Herr Dr. Axel Kaufmann gehört dem Vorstand der RATIONAL AG seit Oktober 2015 an. Mit seiner langjährigen Erfahrung und Expertise hat Herr Dr. Kaufmann einen wichtigen Anteil zum Erfolg von RATIONAL beigetragen. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Kaufmann für seine Leistungen und wünscht ihm alles Gute und viel Erfolg.

Der Vorstandsvorsitzende, Herr Dr. Peter Stadelmann, wird bis auf Weiteres die Aufgaben von Herrn Dr. Kaufmann übernehmen.

11.10.2019