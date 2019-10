In den kommenden Jahren werden nur wenige Branchen das Wachstumspotenzial bieten, das sich aus der fortschreitenden Legalisierung von Marihuana ergibt. Nach der Legalisierung in Kanada im vergangenen Jahr und der stetigen Legalisierung auf staatlicher Ebene in den Vereinigten Staaten stieg der Umsatz von Cannabis im Jahr 2018 weltweit auf 10,9 Mrd. US-Dollar. Bis zum Ende des kommenden Jahrzehnts könnte der Umsatz laut dem Investmentunternehmen Stifel fast 200 Mrd. US-Dollar pro Jahr erreichen. ...

