De Raj Group investiert in malaysische Biomasse-Kraftwerksgesellschaft

Deutschland, Köln, 11. Oktober 2019: Die De Raj Group AG ("DRJ"; ISIN: DE000A2GSWR1, Wiener Börse), gibt bekannt, dass sie zwei Vereinbarungen mit einer in Malaysia ansässigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung getroffen hat, die unter anderem im Bereich der erneuerbaren Energien und der Stromerzeugung tätig ist ("Gesellschaft"), und mit der Holdinggesellschaft der Gesellschaft ("Holdinggesellschaft") in Bezug auf die Zeichnung von wandelbaren Vorzugsaktien der DRJ an der Gesellschaft und ihre relative Beteiligung an der Gesellschaft. Am Ende der Transaktion wird die DRJ 35 % des Kapitals der Gesellschaft besitzen.

Die Gesellschaft verfügt über eine Tochtergesellschaft, die in Malaysia gegründet wurde, um ein 9,9-MW-Biomassekraftwerk in Malaysia mit bewährter japanischer Technologie (das "Kraftwerk") zu betreiben (besitzen, verwalten und betreiben). Es wird erwartet, dass die Anlage Strom an das Netz verkauft und die Treibhausgasemissionen um schätzungsweise 43.500 Tonnen CO2 pro Jahr reduziert.

Herr Vaidyanathan Nateshan, CEO der De Raj Group AG, sagte: "Die Gruppe ist in verschiedenen Schlüsselsektoren wie konventionellem Strom, Energie und erneuerbaren Energien tätig; und diese Zeichnung von wandelbaren Vorzugsaktien wird uns helfen, unser Ziel zu erreichen, ein Portfolio von Erzeugungsressourcen in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum mit einer Reihe von umweltfreundlichen nachhaltigen Lösungen zu besitzen".

Über DE RAJ

Die De Raj Group bietet Öl- und Gasdienstleistungen und Lösungen für erneuerbare Energien für Unternehmen in Asien und Europa. Das Unternehmen bietet nationalen Ölgesellschaften, Ölfeldbesitzern und anderen Technologieunternehmen verschiedene Lösungen für die Monetarisierung von Öl- und Gasfeldern an.

Die De Raj Group (ISIN: DE000A2GSWR1) ist an der EU-regulierten Wiener Börse gelistet (IPO im Februar 2018). Die Aktien der De Raj-Gruppe werden seit dem 23. März 2018 im Open Market in Frankfurt / Main und im XETRA gehandelt.