SAP SE (ISIN: DE0007164600) ist das wertvolllste deutsche Unternehmen und liefert im eigenen Wortlaut "hervorragende" Zahlen, aber warum geht dann ohne jede Vor-Ankündigung auf einmal der langjährige Chef , immerhin seit 2010 in führender Position? Zuerst einmal zu den Zahlen. Wenn eine Gesellschaft in einer Börsenpflichtmitteilung die Bezeichnung hervorragend benutzt, muss schon etwas wirklich Gutes zu melden sein. Cloudumstellung klappt ... ... kann das Fazit der Ergebnisse des 3. Quartals sein. Im dritten Quartal stiegen die New Cloud Bookings um 38 % (währungsbereinigt um 33 %) beziehungsweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...