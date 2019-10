DUFN SW - Dufry erwartet 40-50 Mio CHF aus Steuergutschrift in Brasilien FAGR BB - FAGRON 3Q REV. EU137.5M, EST. EU135.4M FI/N SW - Georg Fischer verkauft Gießerei, verbucht negativen Einmaleffekt VOD LN - Nach der Übernahme des Konkurrenten Unitymedia will Vodafone Stellen streichen. Verhandlungen mit den Betriebsräten laufen. "Wir planen hier derzeit mit einem Einsparbetrag von bis zu 135 Millionen Euro", heißt es in einer Stellungnahme von Vodafone, die dem Handelsblatt vorlag. Vodafone wolle Abgänge nicht nachbesetzen. Zudem sollten weniger externe Dienstleister eingesetzt werden und dadurch neue, feste Arbeitsplätze geschaffen werden. "Allein hier rechnen wir mit rund 400 neuen, freien Stellen in den nächsten zwei Jahren", ...

