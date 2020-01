Der DAX dürfte am Dienstag stabilisiert in den Handelstag starten, nachdem es zum Wochenauftakt zu kräftigeren Abgaben gekommen war, in deren Zuge die deutschen Blue Chips kurzzeitig die Marke von 13.000 Punkten nach unten durchbrochen hatten. Die Sorge der Anleger vor einer Verschärfung des Konflikts zwischen den USA und Iran werden auch die kommenden Tage bestimmen. Im Fokus der Investoren dürften dabei weiter insbesondere der Preis für Rohöl und Gold stehen. Beide Assetklassen konnten von den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...