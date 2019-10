Wirecard (WKN: 747206) stellte sich heute (08.10.2019) auf dem Kapitalmarkttag in New York vor und erhöhte (wie erwartet) abermals seine Prognose. Bis 2025 rechnet man nun mit einem Umsatz von 12,0 Mrd. Euro (bisher: 10,0 Mrd. Euro) und einem operativen Ergebnis in Höhe von 3,8 Mrd. Euro (vorher: 3,3 Mrd. Euro). Zudem soll das Transaktionsvolumen auf über 810 Mrd. Euro (bisher: 710 Mrd. Euro) steigen. Wirecard nennt für seine neuen ambitionierten Ziele drei Gründe. 1. Akquise von mehr und mehr Großkunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...