Maßgeschneiderte Reinigungskonzepte haben in der industriellen Teilefertigung in den vergangenen Jahren an enormer Bedeutung gewonnen. Um die hohen Qualitätsansprüche in der Produktion zu erzielen, sind heute viele Reinigungsschritte innerhalb des Fertigungsprozesses notwendig. Das neu geschaffene Technologiezentrum der Glogar Umwelttechnik GmbH ermöglicht es Kunden, individuelle Wasch- und Reinigungsversuche durchzuführen und sich selbst einen Überblick über die vielseitigen Reinigungslösungen zu verschaffen.



"Die Produktionsverfahren werden immer komplexer, die Qualitätsansprüche immer höher. Intelligente Reinigungsverfahren kombiniert mit hochwertiger und umweltfreundlicher Reinigungschemie für unsere Kunden zu entwickeln, darin haben wir Kompetenz und zählen europaweit zu den führenden Lösungsanbietern für Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen," so Glogar Geschäftsführer Werner Vatier.



