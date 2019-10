Baierbrunn (ots) - Maronen sind eine Delikatesse, in der sehr viel Gesundes steckt: Ihr weicher essbarer Kern enthält reichlich Mineralstoffe wie Magnesium und Kalium, dazu die Vitamine C, B1, B2 und B6, außerdem Karotin, und auch der Ballaststoffgehalt ist hoch. "Wenn Sie 100 Gramm Maronen essen, haben Sie fast schon ein Drittel des Richtwerts für Ballaststoffe zu sich genommen, der bei mindestens 30 Gramm pro Tag liegt," erläutert die Ernährungswissenschaftlerin Silke Restemeyer von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Gegarte Maronen sind darüber hinaus eine ergiebige und glutenfreie Kohlenhydrat-Quelle. Das macht sie für Menschen mit entsprechender Unverträglichkeit attraktiv. Für Figurbewusste ist zudem der Kaloriengehalt interessant. "Wer statt zu kandierten Mandeln zur gleichen Menge Maronen greift, spart mehr als die Hälfte der Kalorien ein", sagt Restemeyer. Beim Einkauf sollte man der Ernährungswissenschaftlerin zufolge darauf achten, "dass die Esskastanien prall sind, keine Wurmlöcher aufweisen und die Schale glänzt".



In der aktuellen "Apotheken Umschau" finden Leserinnen und Leser Tipps für das Rösten von Esskastanien sowie Rezepte für leckere Gerichte mit Maronen - von einem Salat mit Karamell-Maronen über Linguine mit Maronen sowie Entenbrust mit Maronen-Rotkohl bis hin zu einer Maronen-Creme mit Kardamom-Zwetschgen.



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 10/2019 A liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.



