Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für RWE von 21 auf 24 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Die Aktie des Versorgers habe 2019 vom Rausch der Erneuerbaren Energien profitiert, schrieb Analyst Adam Dickens in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sobald aber RWE im kommenden Jahr als Konzern für Erneuerbare Energien etabliert sei, würden Marktteilnehmer sicher bald herausfinden, dass dieser Bereich auch Schwächen habe. Nicht alles, was glänzt, sei zwangsläufig auch Gold, titelte er in der Studie./ajx/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2019 / 19:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2019 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-10-11/08:41

ISIN: DE0007037129