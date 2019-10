Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Vieles deutet heute auf einen versöhnlichen Wochenabschluss hin. In Sachen Handelsstreit und Brexit gab es positive Signale, der DAX zog deswegen gestern schon an. Die Vorgaben von den amerikanischen und asiatischen Börsen sind sehr gut. Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold, Walmart, Nike, SAP, Hugo Boss und Shop Apotheke. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.