Südzucker bestätigt seine Jahresprognose trotz sinkendem Umsatz und Gewinn. Der Preis für Zucker bleibt jedoch niedrig, was das Geschäft entsprechend belastet. Der Markt ist enttäuscht, vor allem will die Erwartung hoch war, nach den guten Zahlen der Tochter Crop Energies vom Vortag. Das kommt nicht gut an am Markt, Südzucker geben deutlich ab. EUWAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...