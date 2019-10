Zürich (awp) - Der Aufwärtstrend an der Schweizer Börse könnte am Freitag gemäss vorbörslichen Indikationen anhalten. Positive Kommentare von US-Präsident Donald Trump zum Verlauf der Handelsgespräche und die Hoffnung auf einen Kompromiss im Brexit-Streit sorgen laut Händlern für eine positive Stimmung an den Finanzmärkten. ...

