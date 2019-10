ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem Plus hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Montag beendet. Marktteilnehmer sprachen von einer politischen Börse. Zum einem aufgrund des Brexits und der anhaltenden Hängepartie im britischen Parlament, zum anderen wegen der Parlamentswahlen in der Schweiz am Wochenende. Zurückgehalten wurde der Index vor allem von den Schwergewichten. AMS profitierten von dem erneuten Anlauf zur Übernahme von Osram.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 9.991 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 56,04 (zuvor: 46,93) Millionen Aktien.

Das britische Unterhaus hatte die Abstimmung über das neue Brexit-Abkommen am Samstag verschoben. Premier Boris Johnson hat daraufhin bei der EU eine Fristverlängerung beantragt, da er per Gesetz dazu gezwungen war. Eine von Johnson für Montag geplante erneute Abstimmung des Parlaments über den mit der EU ausgehandelten Deal lehnte der Sprecher des britischen Unterhauses John Bercow jedoch ab, da es "eine Wiederholung und ordnungswidrig wäre".

Bei den Parlamentswahlen in der Schweiz haben die grünen Parteien deutlich zugelegt. An den Märkten wird nun darüber spekuliert, ob das Wahlergebnis zu einer politischen Neuausrichtung in der Schweiz führen könnte.

Gefragt waren vor allem Banken- und Exportwerte. UBS und Credit Suisse legten um 2,3 bzw. 2,1 Prozent zu. Auch die Aktie des Baukonzerns Lafrageholcim schloss 1,8 Prozent fester. ABB gewannen 2,8 Prozent und waren damit Tagessieger.

Gemieden wurden hingegen die Index-Schwergewichte. Nestle waren mit Abschlägen von 1,1 Prozent Schlusslicht. Auch die Pharmawerte zeigten sich eher zurückhaltend. So gaben Novartis 0,4 Prozent nach. Roche schlossen nahezu auf Vortagesniveau, obwohl das Unternehmen einen Erfolg bei einer Phase 3-Studie mit den Krebsmedikamenten Tecentriq und Avastin vermeldet hatte.

Bei den Nebenwerten zeigten sich AMS mit einem Plus von 5,7 Prozent. Der Sensorspezialist hatte am Freitagabend einen neuen Anlauf zur Übernahme des Lichtkonzerns Osram gestartet und die Annahmeschelle auf 55 Prozent gesenkt.

October 21, 2019

