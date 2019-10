Die Aktien der Shop Apotheke haben am Freitag im vorbörslichen Handel von Eckdaten profitiert. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag um 2 Prozent auf 35,93 Euro nach oben. Gut an kam, dass der Online-Medikamentenhändler nach neun Monaten auf gutem Weg zu seinem Umsatz-Jahresziel ist.

Das Unternehmen konnte den Umsatz bis September dank gestiegener Bestellungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz um 31 Prozent auf knapp 509 Millionen Euro steigern. Für das laufende vierte Quartal wurde eine weitere Umsatzsteigerung in Aussicht gestellt und so die Prognose für das Jahr 2019 bestätigt.

Laut Händlern ist das Wachstum weiter stark. Ein Börsianer hält es für möglich, dass der Ausblick auf ein gutes Jahresendgeschäft der Aktie zum Sprung über die Marke von 36 Euro verhelfen könnte. Klar darüber hatte sie letztmals im August gestanden, seither hatte sie sich als schwierige Hürde erwiesen./tih/jha/

