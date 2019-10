Dante Labs führt dank dem neuen europäischen Sequenzierungszentrum des Unternehmens die Sequenzierung von Gesamtgenomen (Whole Genome und WholeGenomeZ) mit einer branchenführenden Bearbeitungszeit von nur zwei Wochen bis zur Lieferung der entsprechenden Berichte ein

Dante Labs gab heute die offizielle Markteinführung von Gesamtgenom-Sequenzierungstests mit einer Premium-Bearbeitungszeit von zwei Wochen bekannt. Im Schnitt bieten Genetiklabore in Europa, Asien und den USA Bearbeitungszeiten zwischen sechs und zehn Wochen an, und zwar allein für die Rohdaten. Dante Labs liefert die entsprechenden Berichte und die Rohdaten auf Wunsch innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Probe.

Möglich wird der neue Service durch das neue automatisierte Illumina-Sequenzierungszentrum mit hohem Durchsatz, das Dante Labs in Italien errichten ließ und das sich ganz auf den klassischen Gesamtgenom-Sequenzierungstest Whole Genome und den Test WholeGenomeZ konzentriert.

"Es ist ein riesiger Vorteil, dass wir jetzt über ein eigenes Sequenzierungszentrum verfügen", so Andrea Riposati, CEO von Dante Labs. "Wir dachten, wir könnten wegweisenden Service anbieten, indem wir die Sequenzierung an Drittanbieter auslagern. Bei unserem ursprünglichen Geschäftsmodell erhielten Tausende von Menschen ihre vollständigen Genomergebnisse zu erschwinglichen Preisen. Dabei erhielten sie zum ersten Mal in ihrem Leben einen vollständigen Überblick über ihre DNA, oft nach Jahren der Ungewissheit und nach lebenslangen Krankheitsverläufen ohne präzise Diagnosen. In den vergangenen zwölf Monaten kam es jedoch bei etwa 20 Prozent unserer Kunden in einigen Fällen zu erheblichen Verspätungen, die auf Verzögerungen bei den externen Laboren zurückzuführen waren. Bisher wurden wir daher gelegentlich als "zu langsam" kritisiert. Jetzt können wir jedoch eine erstklassige Sequenziergeschwindigkeit in Verbindung mit der erstklassigen Qualität unseres Sequenzierlabors anbieten. Wenn jemand dringend eine Gesamtgenomsequenzierung braucht, sind wir der richtige Ansprechpartner."

Um sicherzustellen, dass alle Kunden ihre Ergebnisse rechtzeitig erhalten und sich auch über den Status ihrer Proben völlig im Klaren sind, hat Dante Labs in den vergangenen vier Monaten erhebliche Investitionen getätigt:

Dante Labs ließ ein eigenes Sequenzierungszentrum mit hohem Durchsatz im italienischen L'Aquila erbauen. Dabei handelt es sich um ein DSGVO-konformes, zertifiziertes Labor mit einer Nutzfläche von 900 Quadratmetern.

Dante Labs hat seine Logistik außerhalb der USA komplett in Italien konzentriert und einen neuen, erstklassigen Fulfillment-Dienstleister in Nordamerika beauftragt.

Dante Labs entwickelte ein klareres Benachrichtigungssystem, das die Kunden über den Status ihrer Proben informiert. Dieses System umfasst visuelle Widgets und intelligente automatisierte E-Mails, die für Familienmitglieder individualisiert sind, die mehrere Kits eingereicht und mehrere Berichte bestellt haben.

Der Preis für das Premium-Gesamtgenom (Whole Genome) mit kurzer Bearbeitungszeit beträgt 899 EUR (bzw. 949 US-Dollar) und 599 EUR (bzw. 649 US-Dollar) mit normaler Bearbeitungszeit. Der Preis für das Super-Premium-Gesamtgenom WholeGenomeZ mit kurzer Bearbeitungszeit beträgt 1399 EUR (bzw. 1499 US-Dollar) und 899 EUR (bzw. 999 US-Dollar) mit normaler Bearbeitungszeit.

Diese Preise liegen weit unter dem, was Offline-Labore in Europa, Nordamerika, Südamerika, Ozeanien und Asien von Einzelkunden verlangen.

