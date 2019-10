Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts009/11.10.2019/08:45) - Kaum ein "selbstständiger" Finanz- oder Versicherungsmakler wirbt für seine eigenen Dienste. Es wird noch immer zu sehr auf den allmächtigen Mutterkonzern vertraut. Mama macht schon Marketing. Aber diese "Mutter" ist alle andere als liebevoll, denn sie lässt viele ihrer Kinder an der langen Leine verhungern, macht selbst immer mehr Umsatz direkt über Abschlüsse im Internet oder über Apps. Der Versicherungsberater hat das Nachsehen. Das sorgt dafür, dass immer weniger Menschen ihre Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Im schlimmsten Fall kann das den Job oder die Selbständigkeit kosten. Werbetherapeut Alois Gmeiner hat dazu eine klare Haltung: "Ich sage daher: Wirb oder stirb. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Und es gibt auch für Einzelkämpfer oder kleine Versicherungs- und Finanzberatungsbüros viele effiziente Möglichkeiten zu werben. Ein erster Schrit ist mein Werbe-Check. Der funktioniert online und ist sogar kostenlos." Infos zum Gratis-Werbe-Check für Finanzberater unter: http://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck Der Werbetherapeut arbeitet im ersten Schritt 100 % kostenlos "Ich beantworte alle Checks persönlich und gebe sofort individuelle Tipps, wie man das jeweilige Unternehmen wieder marketingflott machen kann. Dazu besuche ich zuerst die Homepage des Unternehmens und checke die Usability und vor allem den Text auf der Homepage. Denn nur Text verkauft und nur guter Text auf der Homepage bringt neue Kunden. Danach checke ich noch die Findbarkeit des Unternehmens im Internet, auf Social Media, wenn man danach sucht oder nach den entsprechenden Dienstleistungen. Hier trennt sich meist sofort die Spreu vom Weizen, denn die meisten Finanz- oder Versicherungsberater sind gar nicht im Internet findbar. Das ist in der heutigen Zeit ein echtes Todesurteil", so der Werbetherapeut über den Nutzen seines Online-Werbechecks. Nutze deine eigenen Adressen und mach sofort Mehrumsatz Sowohl in meinen Skype-Coachings, als auch in meinen persönlichen Business-Sparrings und Coachings vor Ort, direkt im Büro meiner Klienten, werden alle Werbeaktionen einer beinharten Effektivitäts-Analyse unterzogen. Dabei zeigt sich sehr oft, dass gerade Versicherungsmakler und Finanzmakler auf einem ungehobenen Goldschatz sitzen: ihren eigenen hunderten und oft sogar tausenden von Kunden- oder Interessenten-Adressen. Egal, ob Postadressen oder E-Mail Adressen: Wenn man hier werbewirksame Werbebriefe oder Newsletter zum Einsatz bringt, dann läutet plötzlich wieder das Telefon von ganz alleine und der Umsatzmotor springt an", so Der Werbetherapeut. Fakt ist: für Finanz- und Versicherungsberater sind Marketing und Werbung das A und O, um sich und ihr gesamtes Angebot bekannter zu machen. Das geht auch mit Low-Budget-Werbung und daher muss niemand in Schockstarre verfallen. Werbung ist keine Frage des Budgets, sondern der Ideen. Der Werbetherapeut packt an und setzt um. Infos zu Guerilla-Marketing Aktionen für Finanzberater und Versicherungsmakler unter: Der Werbetherapeut Tel.: 0043 (0)1 33 20 234 E-Mail: werbetherapeut@chello.at Web: http://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck/ (Ende) Aussender: Der Werbetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 1 33 20 234 E-Mail: werbetherapeut@chello.at Website: www.werbetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191011009

