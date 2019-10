Die in an der Wiener Börse gelistete De Raj Group AG investiert in malaysische Biomasse-Gesellschaften und wird 35 Prozent des Kapitals der Gesellschaften besitzen. Vaidyanathan Nateshan, CEO der De Raj Group AG, sagte: "Die Gruppe ist in verschiedenen Schlüsselsektoren wie konventionellem Strom, Energie und erneuerbaren Energien tätig; und diese Zeichnung von wandelbaren Vorzugsaktien wird uns helfen, unser Ziel zu erreichen, ein Portfolio von Erzeugungsressourcen in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum mit einer Reihe von umweltfreundlichen nachhaltigen Lösungen zu besitzen".

