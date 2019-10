Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Obersulm (pta011/11.10.2019/09:00) - Die Muttergesellschaft der GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA ("Gesellschaft"), die GUB Unternehmensbeteiligungen GmbH & Co. KGaA in Liquidation, hat mitgeteilt, dass sie ab Freitag, 11. Oktober 2019, die in ihrem Vermögen befindlichen 1.467.669 Stück Aktien der Gesellschaft (GWG1) , entspricht knapp 75% des Grundkapitals, an ihre Aktionäre und Genussscheininhaber als Abschlag auf den Liquidationsüberschuss im Wege der Sachauskehrung ausliefern wird.



Die GUB-Aktien unter der ISIN: DE000A2TR927 werden auf mehrere tausend Einzeldepots ausgeschüttet. Damit steigt der Anteil von Aktionären mit Streubesitz bei der Gesellschaft von bisher 20% auf nunmehr 48% des Grundkapitals an.



Durch die Ausweitung des Streubesitzes wird mit einer Zunahme des Aktienhandels gerechnet.



(Ende)



Aussender: GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA Adresse: Danziger Straße 28, 74182 Obersulm Land: Deutschland Ansprechpartner: Gerald Glasauer Tel.: +49 7130 57 89 020 E-Mail: post@gub.de Website: www.gub.de



ISIN(s): DE000A2TR927 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1570777200980



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresOctober 11, 2019 03:00 ET (07:00 GMT)