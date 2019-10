Unterföhring (ots) - Zwei Talente, ein Duell, kein Sieger? Das gab es noch nie in der Geschichte von "The Voice of Germany": Zum Start der Battles am Sonntag, 13. Oktober 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1, haut Sido auf den Tisch - und überlegt, beide Talente eines Duells nach Hause zu schicken. "Ihr habt beide keine Chance hier. Das war für mich nicht gleich gut, es war gleich schlecht", findet der Rapper deutliche Worte - und erntet dafür perplexe Blicke von Coach-Kollege Rea Garvey: Im Gegensatz zu Sido gibt es von ihm Standing Ovations für den Auftritt. Können Alice Merton und Mark Forster die harte Kritik nachvollziehen?



Diese Talente treten am Sonntag, 13. Oktober 2019, in SAT.1 in der

ersten Ausgabe der Battles an:



Team Rea: Marvin Merkofer (26, Mannheim) vs. Christian "Keule" Haas

(54, Landau in der Pfalz), Allan Garnelis (42, Gutach im Breisgau)

vs. Adrew Telles (36, Berlin).



Team Mark: Julian Mauro (24, Frankenthal) vs. Maciek (26, Hannover).

Fidi Steinbeck (35, Hamburg) vs. Lukas Linder (26, Kastellaun).



Team Sido: Freschta Akbarzada (23, Turgi, CH) vs. Chiara Alessia

Innamorato (23, Hamburg), Tyrone Frank (22, Graben-Neudorf) vs. Janet

Gizaw (28, Köln).



Team Alice: Luke Voigtmann (22, Hünstetten, Hessen) vs. Kaan Bülte

(28, Frankfurt), Judith Jensen (22, Heddesheim, Baden-Württemberg)

vs. Marie Weiß (24, Nossen, Sachsen).



