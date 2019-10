Das Analysehaus Jefferies hat Rio Tinto von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 4700 Pence belassen. Aus dem starken freien Mittelzufluss des Rohstoffkonzerns über den gesamten Zyklus resultierten in schwachen Märkten stützende Dividenden, die wiederum in starken Märkten noch mehr Luft nach oben hätten, schrieb Analyst Christopher LaFemina in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Rio-Aktie könne selbst über einen längeren Zeitraum mit schwachen Rohstoffpreisen hohe Erträge liefern./ajx/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2019 / 23:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-10-11/09:46

ISIN: GB0007188757