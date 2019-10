Die britische Investmentbank HSBC hat Takeaway.com mit "Buy" und einem Kursziel von 95 Euro in die Bewertung aufgenommen. Unter den europäischen Essenslieferanten ist Takeaway.com der Favorit von Analyst Andrew Porteous. Die Aktie biete im Sektor das geringste Risiko, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Takeaway habe eine starke Marktposition. Die geplante Fusion mit Just Eat sei vernünftig und werde das Wachstumspotenzial erheblich steigern./ajx/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2019 / 10:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2019 / 15:33 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-10-11/09:49

ISIN: NL0012015705