Die britische Investmentbank HSBC hat Just Eat mit "Buy" und einem Kursziel von 830 Pence in die Bewertung aufgenommen. Strategische Ungewissheit habe jüngst die operative Entwicklung und die Stimmung für den Essenslieferanten belastet, schrieb Analyst Andrew Porteous in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Fusion mit Takeaway.com, dessen Aktie sein Favorit unter den europäischen Essenslieferanten ist, hält er aber für eine gute Lösung./ajx/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2019 / 10:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2019 / 15:33 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB00BKX5CN86