Das kommt bei Anlegern garnicht gut an: Wie am Donnerstagabend im Rahmen der Bekanntgabe der vorläufigen Q3-Zahlen berichtet, korrigiert die Hugo Boss AG (WKN: A1PHFF) ihre Gesamtjahresprognose für 2019 nach unten. Der Grund liegt nicht etwa beim Modekonzern selbst, sondern an "anhaltenden gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten" - vorrangig in den USA und Hongkong.

So trübte sich nach Angaben von Hugo Boss in Nordamerika das Marktumfeld im Verlauf des dritten Quartals weiter ein. Zudem sorgten in Hongkong die politischen Demonstrationen für ein Ausbleiben von Kunden in den Geschäften, so der Modekonzern aus Metzingen (Baden-Württemberg).

