Der Staubsauger-Hersteller Dyson hat offenbar sein 2017 gestartetes Elektroauto-Projekt beendet. Das soll der Firmengründer James Dyson in einer E-Mail an seine Mitarbeiter verkündet haben. Die Pläne galten von Anfang an als ambitioniert, da Dyson kein Elektroauto mit gewöhnlicher Technik bauen wollte - es sollten neuartige Akkus und auch ein anderes Karosserie-Design zum Einsatz kommen. Am Fahrzeug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...