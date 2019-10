An der Wiener Börse zeichnet sich vorbörslich einfreundlicher Wochenausklang ab. Eine Indikation auf den heimischenLeitindex ATX signalisierte am Freitag rund eine Dreiviertelstundevor Handelsbeginn ein Plus von knapp 0,3 Prozent ab. An deneuropäischen Leitbörsen zeichneten sich ebenfalls Kursgewinne ab.Unterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...