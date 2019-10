"Wir haben bewusst Experten ausgewählt, die jeweils aus ihrer Sicht einen Einblick in die Arbeit mit 5G geben können", so Prof. Martin Ruskowski, Vorstandsvorsitzender der SmartFactory-KL. "Nur so konnten wir der Breite des Themas gerecht werden und wichtige Fragen zu 5G beleuchten." Er selbst referierte zur "Bedeutung von 5G in der Produktion". So ist 5G aus seiner Sicht bisher die einzige Technologie, mit der im industriellen Umfeld unterbrechungsfrei großen Datenmengen transportiert werden können.

Dr. Hermann Buitkamp vom VDMA unterstreicht diese Aussage. Er sprach über "Lokale Mobilfunknetze, Bedeutung für die Landwirtschaft." Er bedauerte, dass in vielen Regionen Deutschlands diese Kommunikation nicht möglich ist, weil das Mobilfunknetz gar nicht oder nur unzuverlässig arbeitet - mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...