BERLIN (Dow Jones)--Die Funklöcher im Mobilnetz sind erstmals auf einer Karte einsehbar. Die Bundesnetzagentur hat die Übersicht unter breitbandmessung.de veröffentlicht, wie die Bonner Behörde am Donnerstag mitteilte. Die Daten stammen aus der Funkloch-App, die Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU vor einem Jahr ins Leben gerufen hatte.

Bereits im ersten Jahr sei das Programm rund 187.000-mal von Nutzern installiert worden, erklärte der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann. "Insgesamt wurden bisher knapp 160 Millionen Messpunkte durch Nutzer ermittelt." Laut der Karte ist der Mobilfunkempfang vor allem in den Grenzregionen sowie in den Ost-Ländern Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern langsam oder lückenhaft. Die Messergebnisse werden in Waben angezeigt und können nach verschiedenen Netztechnologien, Betreibern und Zeiträumen gefiltert werden.

Die Daten wurden von den Nutzern mit deren eigenen Endgeräten und Mobilfunkverträgen erzeugt. Daher könne die Karte unter Umständen keine abschließende Auskunft über die tatsächliche Geschwindigkeit vor Ort geben, erklärte die Bundesnetzagentur.

