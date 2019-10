München, Deutschland (ots) - Die "Zwei Herren mit Hund" sind völlig aus dem Häuschen... Eine neue Podcastfolge ist online!



Nach den letzten beiden, nennen wir sie mal... ziemlich besonderen Folgen - einem Best-of als Wiedereinstieg aus der Sommerpause und einem Live-Auftritt vom AGF Forum im Frankfurt, sind unsere "Zwei Herren mit Hund" zurück in ihrem gemütlichen Studio.



In ihren altbekannten vier Wänden stürzen sie sich voller Inbrunst wieder in ihre Podcast-Passion. Kai Blasberg und Thomas Koch sind sich einig, dass Google, Facebook und Instagram lange genug Einfluss auf den Menschen genommen haben - doch was passiert jetzt? Anstatt endlich zu reagieren, geben Großunternehmen wie Volkswagen ihren Rückzug aus dem Print-Segment bekannt und bewegen sich mit Vollgas einzig und allein in Fahrtrichtung "digitale Vermarktungsstrategie".



Was unsere Werbeexperten davon halten und wie es passieren konnte, dass Bahnfahr-Befürworter-Blasberg in einem Flugzeug Champagner bekommen hat, erfahrt ihr hier!



Unbedingt reinhören

Zwei Herren mit Hund Vol. 18 Auf iTunes, Spotify oder eben Soundcloud.

Hier geht's lang:

https://soundcloud.com/zwei_herren_mit_hund/18-vor-oder-zuruck Pressekontakt:



Original-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/6708