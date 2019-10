Corvus Gold hat seine Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Dabei war das Anlegerinteresse so groß, dass man mit 23 Mio. Dollar mehr als geplant eingesammelt hat. Auch Großaktionär AngloGold Ashanti zog dabei voll mit.

23 Mio. Dollar frische Mittel

Der Finanzierungsmarkt im Goldsektor ist für nicht produzierende Unternehmen immer noch schwierig. Doch offenbar gilt dies nicht für alle Gesellschaften. Corvus Gold (1,90 CAD | 1,31 Euro; CA2210131058) konnte nun seine Kapitalerhöhung bereits nach wenigen Tagen erfolgreich abschließen. Insgesamt sammelte das Unternehmen aus Vancouver 23 Mio. kanadische Dollar (CAD) bei Investoren ein. Geplant waren ursprünglich 20 Mio. CAD, wobei der federführenden BMO ein sogenannter Greenshoe in Höhe von 15 Prozent eingeräumt wurde. Diese Mehrzuteilungsoption konnte aufgrund des großen Interesse voll genutzt werden, so dass sich die Kasse von Corvus mit 23 statt 20 Mio. Dollar aufgefüllt hat. Die Aktien wurden wie geplant zu 2 Dollar das Stück platziert, Warrants wurden in diesem Zusammenhang keine ausgegeben.

Neue Ressourcenschätzung

Damit dürfte Corvus ohne Probleme die Weiterentwicklung der Projekte Mother Lode und North Bullfrog in Angriff nehmen können. Das Unternehmen will die Exploration forcieren und dazu auch tiefere Löcher als bisher bohren. Die sind teurer, können nun aber aus der Kasse ...

