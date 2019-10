Die TUI AG (ISIN: DE000TUAG000), der weltgrößte Touristikkonzern, wird in den wichtigsten Urlaubszielen seiner deutschen Gäste, insbesondere in der Türkei, Griechenland sowie auf den Balearen und Kanaren, sein Angebot kräftig ausbauen. Neue Verträge wurden bereits mit zahlreichen Hoteliers vereinbart, darunter auch viele neue exklusive Hotelpartnerschaften. Weitere Gespräche laufen derzeit. Marek Andryszak, Vorsitzender der TUI Deutschland Geschäftsführung: "Wir bieten Urlaubern in 2020 die größte Auswahl und unterstützen gleichzeitig die Hotellerie vor Ort. In Summe erwarten wir rund eine halbe ...

