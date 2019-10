Berlin (ots) - Die GASAG fördert mit ihrem Aktionsprogramm "Saubere 444 für Berlin" den Umstieg auf Erdgas-, Elektro- oder Wasserstofffahrzeuge. Gemeinsam mit SEAT kooperiert die GASAG in diesem Zusammenhang mit Grand City Property (GCP). Die Flotte von GCP wurde nun durch 25 neue Erdgasfahrzeuge des Modells SEAT Ibiza TGI grüner. In den kommenden Monaten sollen weitere 25 Fahrzeuge mit Erdgas- und 20 mit Elektroantrieb von SEAT folgen.



David Graebe, Projektleiter Eco-Mobilität bei der GASAG, erklärt: "Wir haben zur Förderung nachhaltiger und technologieoffener Antriebskonzepte das Aktionsprogramm "Saubere 444 für Berlin" aufgelegt. Das heißt konkret: Zusammen mit den Berliner Erdgastankstellenbetreibern unterstützen wir Nachhaltigkeit und in diesem Sinne die Erdgas-Flotte offensiv mit 250 Freikilometern Bio-Erdgas pro Fahrzeug und pro Monat über einen Zeitraum von drei Jahren."



SEAT ist Technologieführer bei erdgasbetriebenen Fahrzeugen und verfolgt mit seiner Erdgas-Modellpalette schon seit Jahren die konsequente Umsetzung nachhaltiger Mobilität. Flotten-Gebietsleiter Andreas Bürger von SEAT sagte: "Mit unserer Erdgas-Strategie unterstützen wir GCP optimal."



Mit dieser Kooperation können nun weitere Erdgasfahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein und somit einen Teil zur Mobilitätswende beitragen.



Pressekontakt:



Ihre Ansprechpartnerin für weitere Informationen:

Ursula Luchner, Pressesprecherin GASAG-Gruppe

Telefon: 030/ 7872-3040

E-Mail: presse@gasag.de



Original-Content von: GASAG AG, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/122405