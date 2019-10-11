DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA10Y/18 DE000HLB3VQ1 15.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA10N/18 DE000HLB3US9 15.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA10M/18 DE000HLB3UT7 15.10.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA10Y/18 DE000HLB3VQ1 15.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA10N/18 DE000HLB3US9 15.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA10M/18 DE000HLB3UT7 15.10.2019 HZE/EOT