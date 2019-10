Kupfer ist nach Eisenerz und Aluminium das am dritthäufigsten verwendete Metall der Welt. Im Jahr 2018 verbrauchte die Weltwirtschaft 23,6 Millionen Tonnen für den Bau von Elektroanlagen, Autos, Maschinen und einer ganzen Reihe anderer Dinge. Und so wichtig Kupfer für die Weltwirtschaft in der Vergangenheit war, so wichtig ist es auch für die Zukunft. Das liegt nicht nur an der erwarteten weiteren Expansion der Weltwirtschaft, sondern auch an der Bedeutung des Metalls im Bereich der erneuerbaren ...

