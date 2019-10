Wuppertal (ots) - MUSIKWIEDERGABE HAUTNAH ERLEBEN



Am 19. und 20. Oktober 2019 kommt die WORLD OF HIFI nach Düsseldorf/Neuss. Hier können sich die Besucher bei freiem Eintritt wieder intensiv dem Thema Hifi widmen. Nach dem großen Erfolg der ersten WORLD OF HIFI in Bochum musste ein neuer, größerer Veranstaltungsort mit mehr geschlossenen Vorführräumen her. Das Dorint Hotel in Neuss bietet neben 17 geschlossenen Veranstaltungsräumen eine ebenerdig angeschlossene Kongresshalle, in der sich namhafte Hersteller, Vertriebe und Hifi-Fachhändler präsentieren.



SoundsClever



Die World of HiFi bietet auch dem anspruchsvollen Hörer mit einem schmaleren Budget ein besonderes, musikalisches Erlebnis mit der Initiative "SoundsClever". Es zeichnet komplette spielfähige Audio- Systeme aus, die eine außergewöhnliche klangliche Performance für weniger als 5.000 Euro bieten. Hier präsentieren verschiedene Profis der Branche ihren Beitrag zur Initiative der HIGH END SOCIETY. Für alle gilt: innerhalb der Vorgabe, das am Ende ein Set nicht mehr als 5.000 Euro kosten darf, gibt es keine Einschränkungen. Und so werden die Kombinationen die ganze Bandbreite der Audio-Branche abbilden - entweder strikt digital, anspruchsvoll analog oder beides vereint in einer Kette.



Workshops mit Matthias Böde



"Böde on Tour" heißt es auch wieder auf der World of HiFi. An beiden Tagen wird der STEREO-Frontmann Matthias Böde verschiedene Stereoanlagen vorführen, erklären und den einen oder anderen Tipp zum Besten geben. Wo und wann die kurzweiligen Vorführungen live zu sehen sind, erfahren Sie vor Ort!



CD- und Schallplattenbörse



Eine weitere Premiere in Neuss wird eine große CD- und Schallplattenbörse sein, die rund um die Kongresshalle mit vielen Aussteller angeordnet ist. Verschiedene Service-Angebote runden das Angebot ab.



Veranstaltet wird die World of HiFi von der HIGH END SOCIETY zusammen mit der Redaktion STEREO.



FAKTEN Messe: WORLD OF HIFI 2019

DIE HIFI-MESSE Ort:

Dorint Kongresshotel

Selikumer Straße 25

41460 Neuss Termin:

19. Oktober - 20. Oktober 2019 Öffnungszeiten:

Samstag, 19. Oktober 2019,

von 10:00 bis 18:00 Uhr

Sonntag, 20. Oktober 2019,

von 10:00 bis 16:00 Uhr Preis

für Besucher: frei Veranstalter:

HIGH END SOCIETY Service GmbH

Vorm Eichholz 2g

42119 Wuppertal

Telefon: +49 (202) 70 20 22

E-Mail: info@HighEndSociety.de www.HighEndSociety.de Kontakt:



Diana Kösterkamp

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

der HIGH END SOCIETY

E-Mail: koesterkamp@HighEndSociety.de



