Facebooks eigene Werbe-Tools zeigen, dass der Social-Media-Riese Hunderttausende Minderjährige als "interessiert an" Glücksspiel und Alkohol ausweist. Nach gemeinsamen Untersuchungen des Guardian und des Dänischen Rundfunks führt Facebook rund 740.000 Minderjährige als an Glücksspiel interessiert, sogar rund 940.000 Minderjährigen schreibt das Social Network Interesse an Alkohol zu. Automatische Kategorisierung offenbart Schwachstellen Dabei generiert Facebook dieses "Interesse" algorithmisch aus den Aktivitäten des einzelnen Nutzers auf dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...