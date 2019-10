Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Ende der Woche steht in den USA das vorläufige Michigan Sentiment zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Helaba.Im historischen Vergleich liege die Verbraucherzufriedenheit noch auf einem hohen Niveau, der jüngste Rückschlag habe mit der Septembererholung aber nicht annähernd ausgeglichen werden können. Zudem hätten andere Stimmungsbarometer ebenfalls nachgegeben und die Verunsicherung wegen des Handelskonflikts und der politischen Streitigkeiten in Washington sei hoch. Insofern sei von einer Stimmungseintrübung zu sprechen und dies obwohl die Arbeitsmarktlage noch immer als solide zu bezeichnen sei. Komme es im Oktober zu einem Rebound der Verbraucherstimmung? Wohl eher nicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...