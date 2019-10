Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Werden Sie kostenlos Mitglied im ANLEGERCLUB der Börse Stuttgart: http://bit.ly/2M3O4P6 Unterschiedlicher können die Einschätzungen nicht sein: Trump spricht von "wirklich guten Gesprächen" - Kenner der Szene erwarten höchstens einen "Mini Deal", bei dem die nächsten Zollerhöhungen verhindert werden Anleger starten mit leichtem Optimismus in den Tag, denn auch im Brexit Drama deutet sich verhalten ein Kompromiss in der Irlandfrage an. Damit würden die Chancen auf einen geordneten Brexit steigen. SAP: Chef Bill McDermott tritt völlig überraschend zurück Hugo Boss: Gewinnwarnung verschreckt Anleger Shop Apotheke: Eckdaten - mehr Bestellungen aus Deutschland, Österreich und Schweiz Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß