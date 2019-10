MS Industrie AG: Rückkauf eigener Aktien / Größtmöglicher Gesamtkaufpreis DGAP-Ad-hoc: MS Industrie AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf MS Industrie AG: Rückkauf eigener Aktien / Größtmöglicher Gesamtkaufpreis 11.10.2019 / 11:18 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 11. Oktober 2019 Firmenmitteilung MS Industrie AG - Rückkauf eigener Aktien / Größtmöglicher Gesamtkaufpreis München, den 11. Oktober 2019. Der Vorstand der MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) teilt im Zusammenhang mit dem Aktienrückkaufprogramm 2019/2020 wie folgt mit: Als größtmöglichen Gesamtkaufpreis für den Erwerb der Aktien der Gesellschaft (ohne Erwerbsnebenkosten) hat der Vorstand den Betrag von 650.000 EUR zugewiesen. Der Vorstand der MS Industrie AG hatte am 04.09.2019 beschlossen, ein Programm zum Rückkauf von Aktien der Gesellschaft durchzuführen. Der Vorstand plant den Erwerb von bis zu 250.000 Aktien (dies entspricht rund 0,83% des heutigen Grundkapitals) bis zum 31. Dezember 2020. Die eigenen Aktien können zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken, insbesondere für bestehende und künftige Mitarbeiter-Beteiligungsprogramme und/oder als Gegenleistung im Rahmen der Beteiligung an Unternehmen, verwendet werden. Weitere Informationen: MS Industrie AG Brienner Straße 7 80333 München Tel: 089/20500900 Fax: 089/20500999 Mail: info@ms-industrie.ag Internet: www.ms-industrie.ag 11.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MS Industrie AG Brienner Straße 7 80333 München Deutschland Telefon: +49 (0) 89 20 500 900 Fax: +49 (0) 89 20 500 999 E-Mail: info@ms-industrie.ag Internet: www.ms-industrie.ag ISIN: DE0005855183 WKN: 585518 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 888969 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 888969 11.10.2019 CET/CEST ISIN DE0005855183 AXC0094 2019-10-11/11:19