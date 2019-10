Die britische Investmentbank HSBC hat Vivendi vor den Zahlen des Medienkonzerns für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Die Dynamik aus eigener Kraft dürfte im Vergleich zum Vorquartal nachgelassen haben, schrieb Analyst Olivier Moral in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Telefonkonferenz zu den Zahlen dürfte es vor allem um die Tencent-Transaktion bezüglich der Musiksparte UMG und um Canal+ gehen. Vivendis Aktivitäten seien weiterhin defensiver Natur in einer Phase konjunktureller und politischer Ungewissheit. Mögliche Aktienrückkäufe seien ebenfalls positiv./ajx/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2019 / 20:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2019 / 01:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-10-11/11:31

ISIN: FR0000127771