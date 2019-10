Washington D.C./München (ots) - Boomi, ein Unternehmen von Dell Technologies, verkündet die Einführung des Boomi Molecule AWS Quick Start. Boomi Molecule ist das erste AWS Quick Start (weitere sind geplant), das eine Integration Platform as a Service (iPaaS) für Amazon Web Services (AWS) ermöglicht. Kunden können Boomi Molecule auf AWS per Knopfdruck konfigurieren und anwenden, indem sie vordefinierte AWS Best-Practice-Lösungen für Sicherheit und Hochverfügbarkeit implementieren.



Mit dem Boomi Molecule AWS Quick Start verkürzt sich die Zeit für die Bereitstellung eines Boomi Molecule in AWS-Umgebung drastisch. Der Boomi Molecule AWS Quick Start kann Hunderte von manuellen Integrations-Verfahren auf wenige Schritte reduzieren, sodass Kunden schnell eine Boomi Molecule-Produktiv-Umgebung aufbauen und sofort nutzen können. Der Boomi Molecule AWS Quick Start enthält eine Referenzarchitektur sowie einen Leitfaden, der leicht verständliche Anweisungen zur Bereitstellung eines voll funktionsfähigen Boomi Molecule Clusters auf AWS in weniger als 30 Minuten enthält.



Mit Boomi Low-Code-iPaaS wurde eine schnelle Lösung zur Applikations- und Datenintegration für alle AWS-Kunden entwickelt, die Daten über Hybrid-, SaaS- und AWS-Anwendungen hinweg verbinden, migrieren und verwalten möchten. Die Zeit für die Konfiguration und Bereitstellung im Cloud-Betrieb wird so entscheidend verkürzt. Das Boomi-Molecule läuft unabhängig von der Boomi Atomsphere Plattform, sodass mehrere Prozesse gleichzeitig ausgeführt werden können.



"Bei Boomi arbeiten wir stets daran, die bereits hohe Kundenzufriedenheit zu steigern. Die Kundentreue ist bereits ebenfalls sehr hoch. Gleichzeitig versuchen wir, neue und bessere Geschäftsmodelle für unsere Kunden zu ermöglichen, und so den Unternehmenserfolg zu gewährleisten", sagt Michael Pietsch, Regional Director DACH. "Mit dem neuen Boomi Molecule AWS Quick Start können Kunden ihre Bereitstellungszeit und damit den Faktor Time-to-Value entscheidend reduzieren und gleichzeitig von der Flexibilität und Skalierbarkeit der Boomi-Lösungen profitieren."



Für mehr Informationen über The Boomi Molecule AWS Cloud Quick Stark, besuchen Sie: https://aws.amazon.com/quickstart/architecture/dell-boomi-molecule



Über Boomi



Boomi, ein Dell Technologies Unternehmen, vereint schnell und einfach alles in Ihrem digitalen Umfeld, damit Sie schnell bessere Geschäftsergebnisse erzielen können. Die intelligente, flexible und skalierbare Plattform von Boomi beschleunigt Ihre Geschäftsergebnisse, indem sie Ihre Daten, Systeme, Anwendungen, Prozesse und Personen miteinander verbindet. Boomi nutzt die Stärke der Cloud, um alles innerhalb und außerhalb eines Unternehmens zu vereinheitlichen und gibt mehr als 9000 Unternehmen die Möglichkeit, ihre Anwendungsstrategie zukunftssicher zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.boomi.com



