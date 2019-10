Wien (www.anleihencheck.de) - Der russische Kaliproduzent Uralkali (BB-pos/Ba2pos/BB-pos) hat mit der Roadshow eines USD Benchmark Eurobonds (Laufzeit: fünf Jahre) begonnen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das Unternehmen komme nun nach sechs Jahren Pause wieder an den Markt, da es plane, seine Produktionskapazität bis 2025 auf 15 Mio. t Kali (von 11,5 Mio. t im Jahr 2018) zu erhöhen. Laut Prospekt würden sich die Gesamtinvestitionen in den Jahren 2020 bis 2025 auf USD 3 Mrd. belaufen, wovon USD 1,4 Mrd. für den Ausbau der Produktionskapazitäten vorgesehen seien. Der Projektstart sei mit den im September angekündigten Produktionsbeschränkungen verbunden. Das Unternehmen sei jedoch zuversichtlich, was die längerfristigen Marktbedingungen betreffe. (News vom 10.10.2019) (11.10.2019/alc/n/a) ...

