Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Wochenverlauf kam es zu einer dynamischen Abwärtsbewegung, die zum Bruch des September-Aufwärtstrends und der 21-Tagelinie führte, so Patrick Boldt von der Helaba im Kommentar zum Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264).Der Ausblick für die kommende Woche sei getrübt, denn die Indikatoren im Tageschart würden nachgeben und das Kursmomentum sei in den negativen Bereich eingedrungen. Somit bestehe weiteres Verlustpotenzial. Auf die nächsten Haltemarken stoße der Bund-Future im Bereich 172,18 und 171,71. Kurserholungen würden zunächst bei 173,30 und an der 21-Tagelinie bei 173,78 auf Widerstände treffen. (11.10.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...