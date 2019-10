Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Hoffnung auf ein positives Ergebnis bei den laufenden Handelsgesprächen zwischen den USA und China ließ die Risikoaversion gestern spürbar sinken, so die Analysten von Postbank Research.Hinzu seien Meldungen gekommen, wonach sich die britische und die irische Regierung in der strittigen Frage, wie nach dem Brexit eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland vermieden werden könne, näher gekommen seien. Dies wiederum habe zu einer steigenden Hoffnung geführt, dass der Brexit doch auf Basis eines Austrittsabkommens zwischen der EU und UK vollzogen werden könne. Eine Folge dieser Entwicklungen sei ein kräftiges Anziehen der Kapitalmarktrenditen diesseits und jenseits des Atlantiks gewesen. Die zehnjährige Bundrendite sei um 7 Basispunkte auf -0,49% geklettert. Die Rendite entsprechender US-Treasuries habe sich in gleichem Ausmaß auf 1,66% erhöht. (11.10.2019/alc/a/a) ...

