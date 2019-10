Luxemburg (www.fondscheck.de) - Carmignac hat den Fonds Carmignac Portfolio Capital Plus umbenannt, um dessen neue Management- und Anlagestrategie besser widerzuspiegeln, so Carmignac in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Fonds investiert seit 30. September 2019 unter dem neuen Namen Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income (ISIN LU0336084032/ WKN A0M9A2) in globale Anleihemärkte. Nicht auf Euro lautende Anlagen werden systematisch in Euro abgesichert. Daher der Zusatz "Euro" im neuen Namen des Fonds. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...